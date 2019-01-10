Рейс "Аэрофлота" Нижневартовск – Москва задержан на 9,5 часов из-за сломавшегося багажника

В Нижневартовске почти на 10 часов задержан рейс "Аэрофлота" в столицу, передает корреспондент Накануне.RU.

Самолет должен был улететь в Москву в 7.55 утра, однако он до сих пор остается в Югре – у него сломался багажник, сообщили Накануне.RU в аэрогавани. По данным онлайн-табло, борт должен улететь в "Шереметьево" в 17.30.

Напомним, вчера в столице Самотлора совершил экстренную посадку самолет, летевший в Москву из Красноярска – пассажиру стало плохо, его госпитализировали с приступом гипертонии.