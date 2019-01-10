Владимир Елистратов подал документы для участия в конкурсе на пост главы Челябинска

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов подал документы для участия в конкурсе на пост главы города.

Всего на конкурс заявились восемь человек. Это Г.А. Невский, И.С. Попов, координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский, лидер движения Стоп-ГОК Василий Московец, Виктор Легенчук, Дмитрий Олейник и глава Ленинского района Александр Орел.

Как ранее сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы города был объявлен 18 декабря. Документы от кандидатов будут принимать до 15 января. Сам конкурс пройдет 22 февраля. Нового главу города выберут 26 февраля на заседании городской думы.

Напомним, должность стала вакантна после отставки Евгения Тефтелева.