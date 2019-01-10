10 Января 2019
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Глава Hearst Shkulev приобрел контрольный пакет акций питерского портала "Фонтанка.ру"

Российский медиаменеджер, президент ИД Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев стал владельцем контрольного пакета акций АО "Ажур-медиа", выпускающего петербургское интернет-издание "Фонтанка.ру". Об этом сообщается на сайте СМИ.

Сделка, как отмечается, стала крупнейшая на рынке СМИ Петербурга за последнее время.

На сегодняшний день акционерами компании являются пять физических лиц, включая основателей проекта. Как рассказал председатель Совета директоров "Ажур-медиа" Андрей Константинов, перед тем, как совершить сделку, стороны согласовали мельчайшие детали дальнейшего сотрудничества. Подчеркивается, что серьезных изменений в редакционной политике издания не предполагается.

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Глава Hearst Shkulev приобрел контрольный пакет акций питерского портала "Фонтанка.ру"

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Теги: Виктор Шкулев, фонтанка, издание, пакет акций



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