"Вообразил себя парламентарием от рая": Шнур ответил Милонову в стихах

Музыкант Сергей Шнуров (45) не стал медлить с ответом на жесткую критику со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова и разразился злободневным стихом в Instagram.

Напомним, ранее Милонов раскритиковал Шнура за использование мата в песнях и стихах, назвав артистов-матерщинников "убийцами Пушкина". "Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат. <…> Ну как страна может быть культурной, если Шнур поет в Государственном Кремлевском дворце? Это, извините меня, отрыжка пивника", — цитирует Милонова "Пятый канал".

И вот что пишет Шнуров в ответ (удивительно, но без мата):

"Разгорячен опять месье Милонов.

Богоугодным развозился спичем.

Нет, не о нищенском существовании миллионов,

Он речь держал и был аллегоричен.

Пророчествовал будто бы Исайя,

Законами изъяв от нас излишки,

Бородкой рыжей в гневе потрясая,

Он рассуждал о пиве и отрыжке.

О смерти Пушкина. Слова не выбирая,

Он слал проклятия и хамство источив,

Вообразил себя парламентарием от рая,

Вот и икона с ним, свеча, ключи.

Что слезы льет старик у банкомата,

Подумаешь, немного не поест.

Вот если в песнях будет меньше мата,

Тогда наладится житуха, вот те крест".