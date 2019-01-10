Королева Великобритании назначила Меган Маркл патроном Национального театра

Несмотря на то, что Меган Маркл (37) сейчас находится уже на приличном сроке первой беременности, она продолжает заниматься исполнением королевских обязанностей, среди которых – шефство над благотворительными и общественными организациями, занимающимися гуманитарными проблемами.

Пресс-служба британской королевы опубликовала перечень организаций, над которыми будет шефствовать герцогиня Сассекская. Перед этим Меган дали больше полугода, чтобы определиться с предпочтениями – каким именно направлениями она будет помогать. В итоге звезда сериала "Форс-мажоры" выбрала театр, доступ к образованию, поддержку прав женщин и защиту животных. В коммюнике Букингемского дворца говорится, что все эти сферы "отражают темы и проблемы, с которыми Меган давно связана или работает".

Так, Елизавета II передала Меган патронаж Национального театра и Ассоциации университетов Содружества. До герцогини этим организациям покровительствовала сама королева – более 30 лет. Из благотворительных организаций Меган выбрала Smart Works (переобучение и помощь в трудоустройстве для женщин) и Mayhew (защита животных и улучшение их жизни как в Великобритании, так и в других странах).