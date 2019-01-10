10 Января 2019
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Предстоятель Кипрской Церкви опроверг поддержку украинских раскольников

Предстоятель Кипрской Православной Церкви архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом ІІ заявил, что информация украинских дипломатов о его поддержке "единой церкви" раскольников не соответствует действительности. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел канонической УПЦ после того, как пресс-служба МИД Украины заявила, что он поддержал предоставление им томоса.
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Встреча с послом Украины в Республике Кипр Борисом Гуменюком состоялась 9 января, после чего МИД заявил о поддержке раскольников. Архиепископ же подчеркнул, что в принципе любая страна имеет право иметь автокефальную церковь.

"Но на данный момент, тем не менее, я вижу, что украинский народ не пробудился к таким действиям", - сказал предстоятель.

Хризостом ІІ отметил, что "пока не первостепенное значение имеет предоставление автокефалии, важно, чтобы не произошло разделения православия". Также он признал, что ему сделали предложение принять на Кипре нового лидера раскольников Сергея Думенко (Епифания), что он отклонил, подчеркнув, что не поминал его за богослужениями и поминать не будет.

В октябре прошлого года МИД Украины уже искажал содержание переговоров с Кипрской Церковью. Сейчас украинская дипломатия активно работает над тем, чтобы раскольников признал кто-то еще, кроме примкнувшего к ним стамбульского патриархата. В частности, президент Петр Порошенко призвал к этому все поместные церкви. При этом характерно, что 95% украинских телезрителей назвали предоставление им томоса "политтехнологией".

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Предстоятель Кипрской Церкви опроверг поддержку украинских раскольников

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Теги: Украина, церковь, раскол



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