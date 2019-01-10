В доме на юге Москвы нашли человеческий скелет, лежавший там с 90-х годов

В одном из домов на юге Москвы нашли человеческий скелет. Следственный комитет организовал проверку.

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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, жуткая находка была сделана 9 января в шахте лифта недостроенного здания, находящегося на реконструкции. Под слоем земли были обнаружены фрагменты скелета человека - в виде черепа и отдельных костей.

По предварительным данным, его смерть наступила более 25 лет назад - то есть в 90-е годы прошлого века. Сейчас выясняются все обстоятельства, устанавливается, кому могли принадлежать останки. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом августе в одной из московских квартир нашли труп неизвестного, пролежавший там восемь лет.