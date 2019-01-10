Россия и Великобритания договорились о частичном восполнении состава дипмиссий

Россия и Великобритания договорились о частичном восполнении состава дипмиссий, сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

Однако говорить о восстановлении численности в полном объеме еще рано, передает "Интерфакс".

Уточняется, что в декабре страны на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипломатических миссий.

Напомним, в марте 2018 года Великобритания выслала 23 российских дипломата в качестве санкции за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединенного Королевства.

Также более 20 государств выслали сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля"