На Южном Урале полиция обжаловала решение облсуда, отменившего отказ в предоставлении временного убежища ополченцу

ГУ МВД по Челябинской области обжаловало в Верховный суд РФ решение Челябинского областного суда, отменившего отказ в предоставлении временного убежища 36-летнему ополченцу Донбасса Филиппу Венедиктову.

Ополченец записал видеообращение, в котором сообщил о жалобе регионального ГУ МВД.

"Получил я апелляционную жалобу ГУ МВД, поданную в Верховный суд на решение Челябинского областного суда, который я выиграл 4 декабря. Решение должно было вступить в силу 4 января, после чего должна была начаться процедура получения мной документов. Жалоба меня расстроила, но прочитав ее, я даже больше удивился, можно сказать, что по щеке прокатилась мужская скупая слеза, когда я увидел то, что там написано. Не одного слова правды", - заявил он.

Венедиктов назвал "поразительными" причины, по которым ГУ МВД не согласно с принятым решение областного суда

"Они указывают, что документально подтверждено, что административный истец не воспользовался механизмами получения разрешения на пребывание или проживание на территории РФ. Заявление на временное проживание я подавал, документы все собрал, они были предоставлены мной в УФМС. Даже есть у меня справка об оплате госпошлины", - подчеркнул он.

"То, что мне на Украине грозит длительное лишение свободы, а скорее лишение жизни вам тоже известно. Я предоставлял в суд и вам все документы о прохождении службы в вооруженной силах ДНР. Естественно вы знаете, что за такое на Украине людей уничтожают", - добавил он.

Венедиктов обратился в суд с исковым заявлением на якобы неправомерные действия должностных лиц Челябинской области, запретивших ему въезд в Российскую Федерацию до января 2048 года и отказавших в предоставлении временного убежища на Южном Урале. Если бы ополченцу отказали в удовлетворении иска, его ждала бы депортация из России на Украину, где его обвиняют в "терроризме".

История получила большой резонанс в СМИ, за ополченца вступился Союз добровольцев Донбасса.

"Депортация на территорию Украины людей, принимавших участие в защите мирного населения Донбасса, грозит им не только тюремным сроком, но и смертью", - заявили в организации.