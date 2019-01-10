Прокурор попросил для бывшего замгубернатора Зауралья 4 года условного заключения

Прокурор попросил для бывшего замгубернатора Зауралья Сергея Чебыкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, 4 года условного заключения, передает корреспондент Накануне.RU.

Оглашение приговора назначено на 10.00 15 января.

Напомним, сегодня в Курганском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Чебыкина. Экс-чиновник в суде признал вину и частично возместил причиненный ущерб.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 26 июля прошлого года суд поместил Чебыкина под домашний арест. До этого, утром 24 июля в правительстве Зауралья появились сотрудники регионального управления ФСБ России, они провели обыски, после чего задержали Сергея Чебыкина. В тот же день чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Следствие считает, что Сергей Чебыкин, находясь в должности замгубернатора Зауралья, подписал распоряжение, согласно которому директор Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области был обязан заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и банком на 16 млн рублей по кредиту в 28 млн рублей.

Чебыкин знал, что заявку "Уральского топливного союза" ранее отклоняли дважды по причине того, что фирма по закону не могла получить господдержку, но решил помочь ООО. Как и следовало ожидать, свои обязательства по кредиту организация не выполнила, а на Гарантийный фонд малого предпринимательства суд возложил обязанности вернуть 16 млн рублей. Тут то и вскрылось, что "гарантом" в данном деле ранее выступил Сергей Чебыкин.