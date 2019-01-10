10 Января 2019
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

На Ямале скончался председатель региональной ревизионной комиссии партии "Единая Россия"

На Ямале ушел из жизни председатель региональной ревизионной комиссии партии "Единая Россия", начальник управления документационного обеспечения заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Винокур, передает корреспондент Накануне.RU.

Соболезнования семье погибшего от имени регионального политического совета "Единой России" выразил секретарь реготделения Алексей Ситников.

"Уход из жизни Андрея Владимировича, верного товарища и единомышленника – неутихающая боль и невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Светлая память о добром, отзывчивом и сильном человеке навсегда останется в наших сердцах", - говорится в тексте соболезнования.

Отметим, что 28 января Андрею Винокуру исполнилось бы 40 лет.

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На Ямале скончался председатель региональной ревизионной комиссии партии "Единая Россия"

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Теги: Андрей Винокур, смерть, Единая Россия, председатель региональной ревизионной комиссии



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