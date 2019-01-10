На Ямале скончался председатель региональной ревизионной комиссии партии "Единая Россия"

На Ямале ушел из жизни председатель региональной ревизионной комиссии партии "Единая Россия", начальник управления документационного обеспечения заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Винокур, передает корреспондент Накануне.RU.

Соболезнования семье погибшего от имени регионального политического совета "Единой России" выразил секретарь реготделения Алексей Ситников.

"Уход из жизни Андрея Владимировича, верного товарища и единомышленника – неутихающая боль и невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Светлая память о добром, отзывчивом и сильном человеке навсегда останется в наших сердцах", - говорится в тексте соболезнования.

Отметим, что 28 января Андрею Винокуру исполнилось бы 40 лет.