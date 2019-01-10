10 Января 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Киев требует от России компенсировать обесценивание своей ГТС

"Нафтогаз Украины" откажется от поданного в прошлом году иска против "Газпрома" на $11,6 млрд только в том случае, если "Газпром" заключит новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину с гарантиями оплаты. Об этом сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на "5 канале".
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По его словам, после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" "Газпром" перестанет "выполнять свои обязательства перед "Нафтогазом" как владельцем контракта". При этом Коболев не напомнил, что после окончания контракта никаких обязательств у сторон быть не может.

"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите [обходные газопроводы] и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться или изменить его", - заявил он.

То есть позиция Украины заключается в том, чтобы заставить Россию заплатить за обесценивание ее ГТС. Этот вопрос, как сказал Коболев, вынесут на трехсторонние переговоры по транзиту газа как один из инструментов давления на Россию.

Как сообщало Накануне.RU, в конце декабря "Нафтогаз" озвучил размер претензий к России.

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Киев требует от России компенсировать обесценивание своей ГТС

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Теги: Украина, газ, транзит, Нафтогаз, Газпром



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