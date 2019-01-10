10 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО

Саратовского "единоросса" исключили из партии за избиение соседа по даче

Депутата Саратовской городской думы Алексея Полянского исключили из партии "Единая Россия" "за действия, дискредитирующие политорганизацию". Накануне парламентарий был признан виновным в нанесении побоев соседу по даче.

Как сообщают местные СМИ, конфликт между депутатом и дачником произошел в сентябре 2017 года. Полянский планировал снести один из домов в дачном поселке Сосенки, прибыв туда со строительной техникой. Это вызвало возмущение одного из дачников и словесная перепалка вскоре переросла в драку – депутат избил возмутившегося мужчину, пишет Федералпресс.

В декабре 2018 года Волжский районный суд Саратова вынес обвинительный приговор Алексею Полянскому, оштрафовав его на 25 тыс. руб. Местное отделение "Единой России" исключили депутата из своих рядов.

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Саратовского "единоросса" исключили из партии за избиение соседа по даче

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Теги: Алексей Полянский, Единая Россия, сосед, избиение



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