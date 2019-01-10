Саратовского "единоросса" исключили из партии за избиение соседа по даче

Депутата Саратовской городской думы Алексея Полянского исключили из партии "Единая Россия" "за действия, дискредитирующие политорганизацию". Накануне парламентарий был признан виновным в нанесении побоев соседу по даче.

Как сообщают местные СМИ, конфликт между депутатом и дачником произошел в сентябре 2017 года. Полянский планировал снести один из домов в дачном поселке Сосенки, прибыв туда со строительной техникой. Это вызвало возмущение одного из дачников и словесная перепалка вскоре переросла в драку – депутат избил возмутившегося мужчину, пишет Федералпресс.

В декабре 2018 года Волжский районный суд Саратова вынес обвинительный приговор Алексею Полянскому, оштрафовав его на 25 тыс. руб. Местное отделение "Единой России" исключили депутата из своих рядов.