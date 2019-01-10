В России на 400 рублей увеличили размер "возрастной" надбавки к пенсии

В 2019 году пенсионеры в России, которым исполнилось 80 лет, будут получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем годом ранее.

Как сообщает "Российская газета", изменения не распространяются на лиц, получающих социальную пенсию, выплату по потере кормильца или пенсию по инвалидности I группы.

Однако трудоспособные неработающие граждане могут получить доплату по уходу за пенсионером. В этом случае будет начисляться страховой стаж за время ухода за пожилым человеком и 1,8 пенсионных балла ежегодно.

Ранее стало известно, как с 2019 года будет рассчитываться прибавка к пенсии.

По данным ПФР, с января страховую пенсию по старости для неработающих проиндексируют на 7,05%. В среднем она увеличится на 1 тысячу рублей, однако точный размер рассчитывается индивидуально.

Так, пенсия в 6 тысяч рублей увеличится на 423 рублей.

Сейчас средняя страховая пенсия - 14 тысяч 414 рублей. В этом случае прибавка будет чуть выше 1016 рублей.