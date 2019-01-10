10 Января 2019
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Общество Свердловская область

Энергетическая компания из Екатеринбурга задолжала своим работникам 57,5 млн рублей

Энергетическая компания из Екатеринбурга погасила крупную задолженность по зарплате перед своими работниками. Это произошло после прокурорской проверки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, она показала, что на предприятии "Уральская энергетическая строительная компания" образовалась задолженность по оплате труда перед 944 работниками за ноябрь прошлого года - свыше 57,5 млн руб. После вмешательства надзорного ведомства организация полностью выплатила людям все причитающиеся деньги.

Как уточнили в прокуратуре, кроме этого, работникам была выплачена компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты на общую сумму 850 тыс. руб.

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Энергетическая компания из Екатеринбурга задолжала своим работникам 57,5 млн рублей

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Теги: зарплата, долги, прокуратура, Екатеринбург



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