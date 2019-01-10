Энергетическая компания из Екатеринбурга задолжала своим работникам 57,5 млн рублей

Энергетическая компания из Екатеринбурга погасила крупную задолженность по зарплате перед своими работниками. Это произошло после прокурорской проверки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, она показала, что на предприятии "Уральская энергетическая строительная компания" образовалась задолженность по оплате труда перед 944 работниками за ноябрь прошлого года - свыше 57,5 млн руб. После вмешательства надзорного ведомства организация полностью выплатила людям все причитающиеся деньги.

Как уточнили в прокуратуре, кроме этого, работникам была выплачена компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты на общую сумму 850 тыс. руб.