В Екатеринбурге в ГКБ №40 ввели карантин по гриппу

В Екатеринбурге с 10 января городская больница №40 начинает работу в режиме карантина по ОРВИ и гриппу. Как сообщается на сайте медучреждения, это связано с превышением уровня заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на территории города.

Сотрудники больницы заявляют, что во время карантина посещать больных запрещается. Когда больница начнет работать в обычном режиме – неизвестно, только отмечается, что карантин не снимут "до особого распоряжения".

"В связи с карантином во всех корпусах нашей больницы проводятся противоэпидемические мероприятия, просим пациентов и их родственников с пониманием к этому отнестись. Чтобы снизить риск заражения, посещение больных запрещено", - говорится в сообщении ГКБ №40.

Медики рекомендуют в период карантина исключить личное общение с родственниками, госпитализированными в стационар, а также отказаться на время от посещения массовых мероприятий. Жителям напоминают, что необходимо соблюдать элементарные требования гигиены и принимать витамины.

Отметим, что Роспотребнадзор накануне заявил о повышенном уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным медиков, началась волна гриппа, который сопровождается серьезными осложнениями в виде пневмонии.