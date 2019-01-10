В Екатеринбурге открыли сквер имени Попова, где укладывали плитку под палаткой с огнём

В Екатеринбурге открыли после реконструкции сквер имени Попова, где в разгар зимы укладывали плитку в палатке, а грунт отогревали открытым огнём. Вместо водного фонтана установили новый светодиодный, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первый этап работ на объекте должен был закончиться до конца декабря, но рабочие вели благоустройство территории в рамках проекта "Формирование современной городской среды" даже в суровые морозы. Мэрия планировала до конца года закончить благоустройство сквера Попова, но во время инспекции наших корреспондентов 28 декабря рабочие не закончили объект. Скорее всего, продолжали благоустраивать в праздники.

На данный момент подрядчик закончил укладывать новое покрытие.

Сейчас на территории также установили новые светильники.

Напомним, что ремонт сквера начался в октябре. Закончить планировалось к концу декабря. Сумма контракта - 40 млн руб. Депутат гордумы Дмитрий Сергин уже раскритиковал работу служб, которые решили до конца декабря 2018 года благоустроить сразу несколько территорий. По его словам, строители вышли на объект слишком поздно.

"Работы надо было начать сразу же после Чемпионата мира по футболу. В итоге начали в сентябре, а закончат в морозы. Весной увидим, как всё поползёт", - сетует он.