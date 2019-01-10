В Госдуму внесен проект о защите Курильских островов от претензий Японии

В Госдуму внесен федеральный закон, устанавливающий принципы рассмотрения территориальных претензий к России со стороны Японии относительно Курильских островов. Проект внес депутат парламента от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Курильские острова, входящие в состав Российской Федерации, являются неотъемлемой частью РФ в составе Сахалинской области", - говорится в тексте закона. Там же перечислена вся цепь островов между Камчаткой и островом Хоккайдо.

В документе отмечено, что острова принадлежат России по итогам Второй Мировой Войны, на основании Каирской декларации, Потсдамской декларации, Мирного договора с Японией.

"Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", - говорится в проекте.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов. МИД России вызвал японского посла в РФ Тоёхиса Кодзуки из-за недостоверных высказываний руководства страны относительно достигнутых договоренностей.