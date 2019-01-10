В Госдуму внесен проект о защите Курильских островов от претензий Японии

10 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО В России

В Госдуму внесен проект о защите Курильских островов от претензий Японии

В Госдуму внесен федеральный закон, устанавливающий принципы рассмотрения территориальных претензий к России со стороны Японии относительно Курильских островов. Проект внес депутат парламента от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Курильские острова, входящие в состав Российской Федерации, являются неотъемлемой частью РФ в составе Сахалинской области", - говорится в тексте закона. Там же перечислена вся цепь островов между Камчаткой и островом Хоккайдо.

В документе отмечено, что острова принадлежат России по итогам Второй Мировой Войны, на основании Каирской декларации, Потсдамской декларации, Мирного договора с Японией.

"Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", - говорится в проекте.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов. МИД России вызвал японского посла в РФ Тоёхиса Кодзуки из-за недостоверных высказываний руководства страны относительно достигнутых договоренностей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуму внесен проект о защите Курильских островов от претензий Японии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: курильские острова, япония, Госдума, Иванов, Шумшу, Атласова, Парамушир, Анциферова, Маканруши, Онекотан, Харимкотан, Чиринкотан, Экарма, Шиашкотан, Райкоке, Матуа, Расшуа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2019 00:08 Мск Москва предупредила японского посла об искажении Токио договоренностей с Путиным
Ранее 09.01.2019 19:12 Мск "Левый фронт" планирует провести митинг против передачи Курил Японии
Ранее 09.01.2019 14:52 Мск США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил
Ранее 08.01.2019 08:59 Мск Токио предложит Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам
Ранее 04.01.2019 13:38 Мск Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Ранее 02.01.2019 13:05 Мск В Совфеде отреагировали на заявление Абэ о "передаче" Курил Японии
Ранее 01.01.2019 15:00 Мск Японский премьер заговорил о переселении Россиян при передаче Курил

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 472

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети