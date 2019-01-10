10 Января 2019
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Банкиры возьмут Utair под крыло в ущерб якорному региону?

Сбербанк и ВТБ могут превратить Utair в крупнейшую региональную авиакомпанию. Югорский перевозчик, по данным источников в отрасли, рассматривается в качестве базового для реализации проекта госбанков. Авиакомпания уже летает по 150 направлениям и в 2018 г. перевезла 7,9 млн пассажиров, но вместе с ростом пассажиропотока у Utair увеличиваются финансовые убытки. Инвестиции банкиров отчасти решат проблемы перевозчика, однако увеличение маршрутной сети может негативно сказаться на межмуниципальных перевозках в якорном регионе.
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Utair находится в процессе очередной реструктуризации долговых обязательств. В 2015 г. авиакомпания уже рефинансировала свой долговой портфель: сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов на 42,6 млрд руб. и двух облигационных займов общим объемом около 13,3 млрд руб. с погашением через 7 и 12 лет. На сегодня объем кредитов сократился до 38,6 млрд руб., треть задолженности приходится на Сбербанк. Еще 17,4 млрд руб. Utair должен "Сбербанку" за рамками синдиката.

Средств на текущую деятельность и одновременно выплату кредитов авиакомпании не хватает, в декабре прошлого года СМИ со ссылкой на банкиров сообщали, что авиакомпания попросила списать треть долга, тогда же Utair приостановил выплату по 7-летним кредитам в пользу оплаты услуг поставщиков топлива и коммерческих контрагентов.

"Utair учел неблагоприятный экономический прогноз для авиаотрасли и принял решение в первую очередь осуществлять платежи по операционной деятельности и обеспечению безопасности полетов. Это расходы на топливо, аэропортовые сборы, техническое обслуживание самолетов и зарплата экипажей", - комментировал генеральный директор общества Андрей Мартиросов.

Финансовые итоги работы авиакомпании в 2018 г. могут быть неутешительными, по итогам девяти месяцев 2018 г. Utair получила чистый убыток в размере 1,9 млрд руб., следует из отчетности по РСБУ. При этом в аналогичном периоде 2017 г. перевозчик заработал 1,5 млрд руб. Вместе с тем расходы у всех перевозчиков растут из-за удорожания авиационного топлива. На этом фоне проект банкиров выглядит частичным решением накопившихся проблем. По данным источников, один из вариантов предполагает, что долг авиакомпании перед "Сбербанком" будет конвертирован в акции Utair. Таким образом, госбанк станет четвертым крупным акционером авиакомпании.

На сегодня одним из основных акционеров является Ханты-Мансийский автономный округ, региону принадлежит 38,828%, еще 50,112% - у сургутской компании "АК-ИНВЕСТ", 8,441% акций владеет Тюменская область. В "матрешке" больше обеспокоены внутренней маршрутной сетью. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила перевозчику разработать программу межмуниципальных авиаперевозок внутри региона. Направить ее для согласования окружным властям Utair должен был еще в декабре 2018 г., публично новая маршрутная сеть пока не представлена.

самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр(2016)|Фото: Накануне.ru

Как стало известно Накануне.RU, запрос схемы внутренней маршрутной сети на 2019 г. в Utair поступил и от окружных депутатов. Запрос был направлен после обсуждения темы авиаперевозок на заседании комитета думы ХМАО. Как сообщил агентству член комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Александр Новьюхов, ответа от гендиректора авиакомпании у депутатов все еще нет.

"Депутаты направили письмо с указанием конкретных населенных пунктов, которые нуждаются в регулярном авиасообщении, мы также просили дать информацию о стратегии Utair и основных приоритетах развития. Всего было порядка восьми о вопросов: о площадках базирования в Югре, обновлении авиапарка судов для обслуживания маршрутов внутри региона. На мой взгляд, прежде чем обсуждать какие-то глобальные федеральные проекты, авиакомпании необходимо дать информацию о перспективах работы на территории Ханты-Мансийского автономного округа ", - рассказал депутат.

Югра предоставляет авиакомпании дотации в размере 500 млн руб., но эффект от них сама Наталья Комарова назвала недостаточным. В случае расширения федеральной маршрутной сети к работе Utair внутри ХМАО может появиться еще больше вопросов, опасается депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев. По его мнению, акцент с межмуниципальных маршрутов сместится на более выгодные федеральные направления.

"В рамках проекта банков можно развивать те авиакомпании, которые показали хорошую динамику: Аэрофлот, S7. Utair изначально должен был решить вопрос доступности территории Югры, обращать внимание не столько на выгоду, сколько на потребности населения. Если перевозчик станет очередным гигантом, ему будет неинтересно перевозить пассажиров по маршруту Советский-Урай или Белоярский-Березовский. Я считаю, что сейчас Utair, как межмуниципальному перевозчику, нужно построить эффективную модель работы: чтобы маршруты были и экономически целесообразными, и комфортными для жителей ХМАО", - поделился с Накануне.RU Зайцев.

Стоит добавить, что госбанки готовы вложить в проект создания региональной авиакомпании $1 млрд, таким образом, региональные субсидии в обмен на которые сегодня перевозчик выполняет полеты по социально значимым направлениям, уже не будут для Utair настолько принципиальными.

Utair, как базовая авиакомпания для проекта, привлекает инвесторов уже сложившейся широкой маршрутной сетью, объясняет авиаэксперт Игорь Блинов, сама авиакомпания тоже заинтересована в списании части долга. К тому же проект поможет повысить прибыль авиакомпании, выплатить кредиты.

"С точки зрения технических моментов, у Utair достаточно молодой парк, есть свои хабы в разных федеральных округах - есть вся сеть, не нужно создавать перевозчика с ноля. Но помимо операционного руководства у авиакомпании есть югорские акционеры, вопрос в том, насколько этот проект будет интересен для них. Но поскольку официальных подтверждений нет, сложно оценить последствия такой сделки", - рассказал Накануне.RU Блинов.

В "Сбербанке" и Utair ситуацию не комментируют, в ВТБ лишь отметили, что модель прорабатывается. В департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оперативно не ответили на вопросы агентства.

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Банкиры возьмут Utair под крыло в ущерб якорному региону?

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Теги: Utair, Ютэйр, региональная авиакомпания, авиапереворзки, авиация



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