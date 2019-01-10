10 Января 2019
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Наука и техника За рубежом

Физики допустили существование "параллельной Вселенной"

Большой взрыв мог привести к появлению не одной, а двух Вселенных, представляющих собой "зеркальные отражения" друг друга. С такой теорией выступили ученые из Института теоретической физики Периметр в Онтарио.

По их мнению, вторая Вселенная состоит из антиматерии в той же степени, что наша Вселенная - из материи "обычной".

Время и пространство в Антивселенной оказались бы перевернутыми, то есть тянулись бы в обратную сторону по отношению ко времени и пространству в нашей Вселенной, полагают исследователи.

Новая теория также может объяснить существование темной материи - таинственного материала, из которого, предположительно, состоит большая часть нашей Вселенной, пишет "Российская газета".

Ранее СМИ сообщили, что последняя статья покойного британского физика Стивена Хокинга посвящена параллельным Вселенным и тому, как человечество может найти следы их существования.

Как сообщил космолог из университета Дарема Карлос Фенк, Хокинг изложил крайне интересную мысль о том, что мультивселенная должна оставить особый отпечаток на так называемом фоновом микроволновом излучении Вселенной (эхо Большого взрыва), который можно увидеть, используя детекторы на борту космических зондов. "Эта идея дает потрясающую перспективу открытия первых следов существования иных миров", - заявил Фенк.

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Физики допустили существование "параллельной Вселенной"

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Теги: физики, параллельная вселенная, темная материя



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