10 Января 2019
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Общество Тюменская область

Департамент культуры Тюменской области возглавила Елена Майер

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Елену Майер главой департамента культуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы регион.

Она родилась в Тюмени. В 2000 г. с отличием закончила Тюменский государственный университет по специальности "Мировая экономика", в 2018 г. там же с отличием закончила магистратуру по направлению "Государственное и муниципальное управление". С 2017 г. работала заместителем директора областного департамента культуры, до этого занимала должность начальника отдела государственного протокола управления делами правительства региона.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер(2019)|Фото: admtyumen.ru

Напомним, что предыдущий главный в регионе по культуре, Виктор Новакаускас, ушел со своего поста по личному заявлению. Спустя пару дней выяснилось, что он возглавит ДК "Строитель", который будет реконструирован за 1,2 млрд рублей в последующие два года.

Отметим, что в последнее время департамент культуры и его подведомственные организации раздирают скандалы. О том, что происходит с тюменской культурой, можно прочитать в большом материале Накануне.RU.

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Департамент культуры Тюменской области возглавила Елена Майер

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Теги: департамент культуры Тюменской области, Виктор Новокаускас, Елена Майер



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