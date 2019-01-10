Департамент культуры Тюменской области возглавила Елена Майер

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Елену Майер главой департамента культуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы регион.

Она родилась в Тюмени. В 2000 г. с отличием закончила Тюменский государственный университет по специальности "Мировая экономика", в 2018 г. там же с отличием закончила магистратуру по направлению "Государственное и муниципальное управление". С 2017 г. работала заместителем директора областного департамента культуры, до этого занимала должность начальника отдела государственного протокола управления делами правительства региона.

Напомним, что предыдущий главный в регионе по культуре, Виктор Новакаускас, ушел со своего поста по личному заявлению. Спустя пару дней выяснилось, что он возглавит ДК "Строитель", который будет реконструирован за 1,2 млрд рублей в последующие два года.

Отметим, что в последнее время департамент культуры и его подведомственные организации раздирают скандалы. О том, что происходит с тюменской культурой, можно прочитать в большом материале Накануне.RU.