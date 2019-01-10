В Москве частично перекрыто движение по Волоколамскому шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля

Власти Москвы рекомендуют водителям объезжать Тушинский тоннель, рядом с которым произошел провал грунта, из-за затопления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного главка МЧС.

Отмечается, что движение по Волоколамскому шоссе в сторону Московской области ограничено.

"В Волоколамском транспортном тоннеле произошло наполнение водой дорожного полотна, движение в сторону Московской области перекрыто сотрудниками ГИБДД. Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует заранее выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.

Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

В свою очередь в Центре организации дорожного движения Накануне.RU рассказали, что выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра ограничен до трёх полос, движение автотранспорта по шоссе перекрыто от станции метро "Сокол". Также перекрыто движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе.

Как отмечается, на месте ЧП работают городские службы, там находятся глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко и руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. В Тушинском тоннеле развернут городской штаб.

Как сообщало Накануне.RU, в столице затопило тоннель в районе канала имени Москвы из-за провала грунта в дамбе. Сообщалось, что площадь провала составляла 50 кв. м.