В Москве частично перекрыто движение по Волоколамскому шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля

10 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО

В Москве частично перекрыто движение по Волоколамскому шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля

Власти Москвы рекомендуют водителям объезжать Тушинский тоннель, рядом с которым произошел провал грунта, из-за затопления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного главка МЧС.

Отмечается, что движение по Волоколамскому шоссе в сторону Московской области ограничено.

"В Волоколамском транспортном тоннеле произошло наполнение водой дорожного полотна, движение в сторону Московской области перекрыто сотрудниками ГИБДД. Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует заранее выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Центре организации дорожного движения Накануне.RU рассказали, что выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра ограничен до трёх полос, движение автотранспорта по шоссе перекрыто от станции метро "Сокол". Также перекрыто движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе.

Как отмечается, на месте ЧП работают городские службы, там находятся глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко и руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. В Тушинском тоннеле развернут городской штаб.

провал грунта в тоннеле в Москве, дамба, канал имени Москвы(2019)|Фото: Mash

Как сообщало Накануне.RU, в столице затопило тоннель в районе канала имени Москвы из-за провала грунта в дамбе. Сообщалось, что площадь провала составляла 50 кв. м.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве частично перекрыто движение по Волоколамскому шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: провал грунта в тоннеле в Москве, дамба, канал имени Москвы, Тушинский тоннель, шоссе



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2019 11:15 Мск В Москве затопило тоннель из-за провала грунта в дамбе

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 472

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети