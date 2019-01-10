Полицейские нашли крупную партию наркотиков на съемной квартире в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из незаконного оборота изъято более килограмма наркотиков. Их владельцу грозит пожизненное.

Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД России "Нижнетагильское", поздним вечером возле гаражно-строительного кооператива в микрорайоне Красный Камень полицейские остановили подозрительного мужчину. При личном досмотре в карманах его одежды было найдено семь упакованных свертков, в которых находилось 183 пакетика с неким порошкообразным веществом.

Молодого человека доставили в отдел для разбирательства. Экспертиза показала, что порошок является синтетическим наркотическим средством массой почти 110 грамм. Выяснилось, что задержанный уже был не раз судим.

Сам он признался, что около полугода назад устроился работать "закладчиком" и поселился на съемной квартире, где в ходе обыска были изъяты пакеты и контейнеры с синтетическим "зельем", окрашенным красителем в яркие цвета и уже приготовленные к фасовке, а также электронные весы. Всего, по данным экспертов, в квартире находилось более 890 грамм наркотиков.

Возбуждены уголовные дела, "закладчик" отправлен под арест. По закону ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.