Полицейские нашли крупную партию наркотиков на съемной квартире в Нижнем Тагиле

10 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

Полицейские нашли крупную партию наркотиков на съемной квартире в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из незаконного оборота изъято более килограмма наркотиков. Их владельцу грозит пожизненное.

Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД России "Нижнетагильское", поздним вечером возле гаражно-строительного кооператива в микрорайоне Красный Камень полицейские остановили подозрительного мужчину. При личном досмотре в карманах его одежды было найдено семь упакованных свертков, в которых находилось 183 пакетика с неким порошкообразным веществом.

Молодого человека доставили в отдел для разбирательства. Экспертиза показала, что порошок является синтетическим наркотическим средством массой почти 110 грамм. Выяснилось, что задержанный уже был не раз судим.

наркотики, синтетика, зелье(2019)|Фото: 66.мвд.рф

Сам он признался, что около полугода назад устроился работать "закладчиком" и поселился на съемной квартире, где в ходе обыска были изъяты пакеты и контейнеры с синтетическим "зельем", окрашенным красителем в яркие цвета и уже приготовленные к фасовке, а также электронные весы. Всего, по данным экспертов, в квартире находилось более 890 грамм наркотиков.

наркотики, синтетика, весы(2019)|Фото: 66.мвд.рф

Возбуждены уголовные дела, "закладчик" отправлен под арест. По закону ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полицейские нашли крупную партию наркотиков на съемной квартире в Нижнем Тагиле

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: синтетика, полиция, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 472

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети