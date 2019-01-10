В хоккейном клубе "Югра" прокомментировали "стриптиз" свиньи

В хоккейном клубе "Югра" прокомментировали выступление свиньи в эротическом наряде на матче "Югры" с пекинским клубом "КРС-ОЭРДЖИ", который проходил в Ханты-Мансийске, передает корреспондент Накануне.RU.

В спортивной организации пояснили, что на каждом матче "Югра" стремится максимально обеспечить досуг болельщиков. К услугам гостей арены большая зона фуд-корта, магазин сувенирной атрибутики, фотозоны "Раздевалка" и "Чум". Кроме того, болельщиков традиционно развлекают талисман команды мамонт Пархом и зажигательная группа поддержки.

"На домашнем матче 8 января специальным гостем была символ 2019-го года очаровательная Хрюшка, которая исполнила шуточный танец. Предварительно, кстати ведущий объявил о том, что юных болельщиков ждут в районе сектора F детские аниматор и аквагример., а в районе сектора В, новогоднее выступление категории 18+. Подчеркиваем, что все выступление носило шуточный характер. Никаких жалоб от болельщиков не поступало, они посмотрели, посмеялись и сделали фотографии на память", - сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что выступление увидели дети, которые пришли вместе с родителями на матч. В "Югре" подчеркнули, что не видят ничего плохого в том, что дети видели выступление и подчеркнули, что подобные вопросы могут вызвать и участницы группы поддержки на хоккейном матче. Также в спортивном клубе заявили, что индустрия спорта активно использует красоту и сексуальность для привлечения внимания мужской части болельщиков.

Отметим, что матч команда "Югры" выиграла со счетом 6:2.