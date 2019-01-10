10 Января 2019
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО

На Южном Урале нашли тело предпринимателя, закопанное в снегу

51-летнего бизнесмена обнаружили убитым 5 января в лесном массиве Миасского городского округа. Преступление раскрыто по горячим следам.

По версии следствия, днем ранее мужчина отправился в лес вблизи поселка Тыелга на своем снегоходе. Там он встретил предполагаемого убийцу. Им оказался 49-летний местный охотник. В тот момент он проверял волчьи капканы, сообщают в Следственном комитете РФ по Челябинской области.

Следователи узнали, что мужчины были знакомы. Межу ними давно назревал конфликт на почве личной неприязни. Сотрудники СКР и полицейские выяснили, что предполагаемый убийца обвинил миасского предпринимателя в поджоге его охотничьего домика. В ходе ссоры 49-летний мужчина дважды выстрелил в своего "обидчика" из охотничьего ружья. Раны оказались смертельными.

После этого убийца решил замести следы: тело бизнесмена он закопал в снегу, а снегоход отогнал подальше от места преступления и сжег.

Сейчас мужчина заключен под стражу, следователи предъявили ему обвинение по статье "убийство", пишет Федералпресс.

"В настоящее время по уголовному делу проведены неотложные следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе расследования в обязательном порядке будут установлены все причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в официальном сообщении пресс-службы СК РФ по Челябинской области.

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На Южном Урале нашли тело предпринимателя, закопанное в снегу

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Теги: тело, снег, убийство, уголовное дело



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