Энергетики "Пермэнерго" создали электросетевую инфраструктуру для нового ЖК в Мотовилихинском районе Перми

Энергетики "Пермэнерго" (филиал "МРСК Урала") построили сети для возводимого в Перми жилого комплекса "Циолковский" (микрорайон "Рабочий поселок").

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании, в центре электрических нагрузок специалистами установлена блочная комплектная трансформаторная подстанция, которая оснащена двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый. Помимо этого, проложено более 150 м. кабельных линий 10 кВ. Выполненная работа позволила обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 326 кВт.

Новый 6-этажный ЖК включит в себя 167 квартир общей площадью 13,1 тыс. кв. м.