10 Января 2019
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Общество Челябинская область

Социологи: челябинцы сохраняют оптимизм по итогам ушедшего года, но он все сдержаннее

Специалисты челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) подвели итоги опроса по ушедшему году, само исследование проводилось еще в декабре, опрошено было 700 жителей Челябинска. В целом 2018 год признали так или иначе "хорошим" 62% опрошенных, свыше трети сохраняют пессимизм, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом стоит обратить внимание на ответы о том, как для респондентов складывались 2018 и 2017 годы.

оптимизм челябинцев, опрос(2019)|Фото: РАНХиГС

"Большинство опрошенных челябинцев (62%) оценили прошедший 2018 год как хороший для себя лично (речь идёт о сумме позиций "хорошо" и "скорее хорошо"). Отметим, что число позитивно настроенных горожан в отношении личных итогов года стало больше, если говорить о сравнении данных с результатами, полученными в прошлом году (62% против 57,4%, на 4,8 процентных пункта). Более того, это максимально позитивная оценка ситуации в своей жизни за все пять лет", – говорится в исследовании специалистов лаборатории прикладной политологии и социологии РАНХиГС.

"Вместе с тем, стоит сказать и о другой тенденции – позитивная оценка личных итогов года стала сдержаннее – безоговорочно хорошим 2018 год назвал менее чем каждый десятый (9,0%), в то время как год назад так отвечал каждый третий (33%), то есть данный показатель вернулся к значениям 2014 и 2015 годов. Позитивная оценка прошедшего года чаще отмечается у молодых респондентов – в возрасте от 18 до 30 лет и горожан со средним уровнем материальной обеспеченности", – отмечают социологи.

Несмотря на вообще-то негативно воспринимаемые многими изменения в стране, для себя и для членов своей семьи многие жители Челябинска расценивают итоги ушедшего года положительно.

Ранее Накануне.RU рассказывало, что челябинцы равнодушны к борьбе с уличной торговлей, декларируемой властями как свое главное усилие по приведению улиц и проспектов в порядок.

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Социологи: челябинцы сохраняют оптимизм по итогам ушедшего года, но он все сдержаннее

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Теги: РАНХиГС, оптимиз челябинцев, пессимизм челябинцев



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