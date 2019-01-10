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Общество Свердловская область

Коллапс отменяется: екатеринбургская "Спецавтобаза" закупила 10 мусоровозов за 150 млн

Екатеринбургская "Спецавтобаза", которая является региональным оператором в Восточной зоне, закупила десять новый мусоровозов Scania за 150 млн руб. Сегодня, 10 января, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов ознакомился с новым оборудованием и техникой, которая будет предотвращать мусорный коллапс. Новый директор ЕМУПа Григорий Вихарев уверен, что новые машины несомненно ускорят процесс сборки мусора. Также Свалов и Вихарев побывали на нескольких контейнерных площадках Екатеринбурга и проверили работу мусоровозов на линии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Новые машины закупили специально к старту "мусорной реформы", которая началась по всей России с 1 января 2019 года. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле будет обслуживать компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца будет взиматься около 160 руб. в месяц., а с владельца частного дома больше.

мусоровозы(2019)|Фото: Накануне.RU

мусоровозы(2019)|Фото: Накануне.RU

"За праздничные дни с нашей территории вывезли более 160 тыс. кубометров мусора. Работает порядка 130 единиц техники в городе и 170 в регионе. Все машины модернизированы и оснащены новым оборудованием. Эти мусоровозы ускоряют сбор ТКО", - рассказала Вихарев. За восемь дней из городов и населенных пунктов Свердловской области вывезено 220,8 тысячи кубометров мусора.

Егор Свалов, Дмитрий Елизаров, Григорий Вихарев(2019)|Фото: Накануне.RU

Также новые машины позволят уменьшить количество мусоровозов в городе, потому что могут вывозить намного больше мусора. По словам директора ООО "Транссервис"(является подрядчиком "Спецавтобазы") Дмитрия Елизарова, новая техника более экологична. Также грузовики оборудованы всеми навигационными системами, чтобы вывоз мусора был прозрачен, а региональный оператор мог контролировать ситуацию.

прессованный мусор(2019)|Фото: Накануне.RU

мусор, уборка мусора(2019)|Фото: Накануне.RU

Для сравнения, машины прошлого образца вывозили порядка 50 кубов мусора, а эта машина - от 120 до 150 кубов мусора за один раз. В день таких рейсов несколько.

"Сегодня второй рабочий день, вчера проверили работу всех региональных операторов и их подрядчиков. Можно смело заявить, что мы в "мусорную реформу" вошли достаточно уверенно. Были небольшие сбои в некоторых территориях, которые связаны с технологическими процессами. В январе проанализируем новые транспортные потоки, логистику", - сказал министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Егор Свалов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области(2019)|Фото: Накануне.RU

Он считает, что новая техника - серьёзный шаг вперед, потому что большая часть отходов региона формируется в Восточной зоне. Новые мусоровозы позволят оптимизировать время. Плюс, раз машина сможет вывозить больше мусора - спадёт нагрузка на дороги, уменьшатся пробки.

мусор, уборка мусора, баки(2019)|Фото: Накануне.RU

"Объём отходов по сравнению с прошлыми годами, конечно, увеличился. Во-первых, были установлены новые контейнерные площадки в муниципалитетах, которых раньше не было, например, в частном секторе. Сейчас оттуда мусор вывозят ежедневного. Второе, мы включили новые населённые пункты, поэтому и увеличились объемы. Это всё мы рассчитали в территориальной схеме", - добавил министр.

Новые счета уральцы получат в конце месяца. Рассчитывать на снижение тарифа не стоит до 2020 года. Стоимость может упасть, если будут изменены нормативы накопления ТБО. При расчете нормы обычно берут временной отрезок месяц или год. Пока что "мусорная реформа" проходит "обкатку".

новые баки для мусора(2019)|Фото: Накануне.RU

Министр энергетики и ЖКХ региона уверил, что в новой реформе есть свои плюсы: организованный сбор мусора со всех территорий и частного сектора, которые раньше выпадали и исчезновение несанкционированных полигонов, потому что с этого года мусор туда не повезут.

мусор, уборка мусора(2019)|Фото: Накануне.RU

Специалисты не оставили без внимания и тот факт, что вывозить мусор мешают водители, которые паркуют свои машины рядом с контейнерами, тем самым не дают проехать спецтехнике.

мусор, уборка мусора, баки(2019)|Фото: Накануне.RU

мусор, уборка мусора, баки(2019)|Фото: Накануне.RU

Также контролировать ситуацию с вывозом мусора будут квартальные инспекторы вместе с участковыми полиции. Отметим, что для жителей области с 25 декабря начала работать "горячая линия" по вопросам, связанным с новой схемой обращения с ТКО.

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Коллапс отменяется: екатеринбургская "Спецавтобаза" закупила 10 мусоровозов за 150 млн

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Теги: мусорная реформа, тарифы на вывоз мусора в екатеринбурге, егор свалов, григорий вихорев, спецавтобаза



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