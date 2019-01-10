10 Января 2019
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Происшествия Дальневосточный ФО

На Чукотке спасли четверых человек, застрявших на снегоходах в метель

На Чукотке спасли четырех человек, застрявших на снегоходах в метель, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Трое взрослых и один ребенок застряли в районе бывшего поселка Гудым из-за сильного циклона с метелью и ветром до 40 метров в секунду. Отмечается, что население было заблаговременно оповещено об ухудшении погодных условий.

Уточняется, что туристы выехали из поселка Уэлькаль и направлялись в Анадырь, однако техника сломались по пути.

Спасатели нашли потерявшихся людей и доставили их в Анадырь.

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На Чукотке спасли четверых человек, застрявших на снегоходах в метель

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Теги: Чукотка, спасатель, метель, снегоход



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