10 Января 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Временный глава Пентагона нецензурно обругал F-35

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан обороны не раз резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35, сообщает американское издание Politico.

Проект Шанахан называет ошибочным, а по поводу истребителя нецензурно ругается, пишет Regnum.

Американский президент Дональд Трамп назначил Патрика Шанахана временным главой Пентагона в конце декабря. По словам президента США, "он справится великолепно".

Напомним, ранее стало известно, что прежний глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале 2019 года.

F-35 является вторым истребителем пятого поколения на вооружении ВВС США после F-22. СМИ сообщали, что Пентагон мог скрывать серьезные недостатки F-35.

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Временный глава Пентагона нецензурно обругал F-35

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Теги: Пентагон, Патрик Шанахан, F-35



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