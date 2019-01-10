Временный глава Пентагона нецензурно обругал F-35

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан обороны не раз резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35, сообщает американское издание Politico.

Проект Шанахан называет ошибочным, а по поводу истребителя нецензурно ругается, пишет Regnum.

Американский президент Дональд Трамп назначил Патрика Шанахана временным главой Пентагона в конце декабря. По словам президента США, "он справится великолепно".

Напомним, ранее стало известно, что прежний глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале 2019 года.

F-35 является вторым истребителем пятого поколения на вооружении ВВС США после F-22. СМИ сообщали, что Пентагон мог скрывать серьезные недостатки F-35.