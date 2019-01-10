"Газпромнефть-Хантос" вновь поддержит грантами социально значимые проекты

"Газпромнефть-Хантос" объявил о старте очередного грантового конкурса. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, сбор заявок продлится с 10 января по 15 февраля 2019 года, а 18 января в Ханты-Мансийске состоится семинар для потенциальных участников.

Конкурс проводится в рамках программы социальных инвестиций "Родные города", которую "Газпром нефть" реализует в регионах своего присутствия. Претендовать на финансовую поддержку социально значимых проектов могут зарегистрированные общественные, благотворительные и некоммерческие организации, органы территориального общественного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также инициативные группы граждан.

"Газпромнефть-Хантос" организует конкурс в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, сельском поселении Болчары Кондинского района, а также в Уватском районе Тюменской области. Авторы самых интересных и перспективных инициатив получат от 50 до 400 тыс. руб. на воплощение своих идей, а также экспертную поддержку компании: для победителей конкурса проводятся мастер-классы, проектные лаборатории и образовательные интенсивы.

Традиционно "Газпром нефть" выделяет гранты на проекты, связанные с развитием детского и массового спорта, поддержкой образования, созданием новых общественных пространств и сохранением культурного наследия.

"В этом году мы предлагаем конкурсантам подумать над проектами, предусматривающими внедрение цифровых технологий и использование инновационных методов для решения социально значимых проблем", – отметил начальник управления корпоративных коммуникаций "Газпромнефть-Хантоса" Евгений Родионов.

Итоги конкурса будут объявлены в начале апреля, осуществить проекты грантополучателям предстоит с 1 мая по 30 ноября 2019 года. Подробная информация доступна на сайте конкурса