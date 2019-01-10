"Газпромнефть-Хантос" вновь поддержит грантами социально значимые проекты

10 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область

"Газпромнефть-Хантос" вновь поддержит грантами социально значимые проекты

"Газпромнефть-Хантос" объявил о старте очередного грантового конкурса. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, сбор заявок продлится с 10 января по 15 февраля 2019 года, а 18 января в Ханты-Мансийске состоится семинар для потенциальных участников.
Читайте также:

Конкурс проводится в рамках программы социальных инвестиций "Родные города", которую "Газпром нефть" реализует в регионах своего присутствия. Претендовать на финансовую поддержку социально значимых проектов могут зарегистрированные общественные, благотворительные и некоммерческие организации, органы территориального общественного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также инициативные группы граждан.

"Газпромнефть-Хантос" организует конкурс в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, сельском поселении Болчары Кондинского района, а также в Уватском районе Тюменской области. Авторы самых интересных и перспективных инициатив получат от 50 до 400 тыс. руб. на воплощение своих идей, а также экспертную поддержку компании: для победителей конкурса проводятся мастер-классы, проектные лаборатории и образовательные интенсивы.

Грантовый конкурс в программе социальных инвестиций Родные города(2019)|Фото: Газпромнефть-Хантос

Традиционно "Газпром нефть" выделяет гранты на проекты, связанные с развитием детского и массового спорта, поддержкой образования, созданием новых общественных пространств и сохранением культурного наследия.

"В этом году мы предлагаем конкурсантам подумать над проектами, предусматривающими внедрение цифровых технологий и использование инновационных методов для решения социально значимых проблем", – отметил начальник управления корпоративных коммуникаций "Газпромнефть-Хантоса" Евгений Родионов.

Итоги конкурса будут объявлены в начале апреля, осуществить проекты грантополучателям предстоит с 1 мая по 30 ноября 2019 года. Подробная информация доступна на сайте конкурса

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Газпромнефть-Хантос" вновь поддержит грантами социально значимые проекты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Газпромнефть-Хантос, грантовый конкурс, программа социальных инвестиций Родные города



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 472

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети