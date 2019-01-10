10 Января 2019
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Уральский гонщик Карякин пришел третьим к финишу на очередном этапе "Дакара"

Экипаж гонщика-квадроциклиста из Екатеринбурга Сергея Карякина пришел третьим к финишу на очередном этапе ралли "Дакар-2019". Как сообщил спортсмен в своем Instagram, в общем зачете уральцы также закрепились на третьем месте.

9 января в Перу экипаж Карякина прошел уже третий спецучасток международного марафона.

"Очень сложный и длинный сегодня был день с песками, камнями и утомительным лиазоном. Дюны были сложные, в некоторых местах на грани застревания. Но мы на финише и довольны сегодняшним результатом – продолжали ехать довольно аккуратно. Наш план и тактика не меняется – будем стараться совершать как можно меньше ошибок. Мы сегодня чуть не перевернулись", - поделился своими впечатлениями Сергей Карякин.

По его словам, в Перу трудно ехать в тёмное время суток, так как у 15% перуанских машин не работают стоп фонари, а у 50% - не работает как минимум одна фара.

Сегодня спортсмены снова выйдут на трассу. Ралли-марафон "Дакар-2019" будет проходить в Перу до 17 января, победитель станет известен в последний день соревнований.

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Уральский гонщик Карякин пришел третьим к финишу на очередном этапе "Дакара"

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Теги: Сергей Карякин, Дакар, ралли



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