10 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале школа заплатит ученице 40 тысяч рублей за термический ожог

В Коркино суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей в пользу школьницы, получившей термический ожог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Третьеклассница получила ожог голени, стопы 2-3 степени при перевозке к месту проведения экскурсии в легковом автомобиле, не предусмотренном для перевозки организованной группы детей. Девочке не оказали надлежащую медицинскую помощь, а также об инциденте не сообщили родителям.

Школьнице причинен легкий вред здоровью.

Суд взыскал 40 тыс. руб. в пользу школьницы с образовательного учреждения и водителя автомобиля.

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На Южном Урале школа заплатит ученице 40 тысяч рублей за термический ожог

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Теги: школа, девочка, ожог, компенсация, суд,



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