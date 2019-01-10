МЧС: информация об обрушении дома на улице Петра Алексеева в Москве не подтвердилась

Сведения об обрушении дома в Москве не подтвердились.

Сегодня в СМИ появилась информация, что на улице Петра Алексеева в столице якобы обрушился дом. После этого экстренные службы организовали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Москве, утром к ним поступил сигнал об инциденте по адресу улица Петра Алексеева, дом 12. Оперативно прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что там произошло падение человека с высоты на строительной площадке.

Пострадавший был осмотрен бригадой "скорой помощи". Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.