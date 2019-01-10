10 Января 2019
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Политика В России

Володин предостерег депутатов от превращения неформального клуба в "посиделки в ресторанах"

В Госдуме РФ может появиться клуб депутатов для неформального общения.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выдвинувший идею, заявил, во всех парламентах мира подобные клубы действуют, сообщает пресс-служба Госдумы.

Спикер ГД Вячеслав Володин предложил проработать предложение. Однако он предостерег депутатов от превращения неформального клуба в "посиделки в ресторанах".

"Такая возможность может быть в помощь депутату. Нам только важно, чтобы это были не посиделки, тем более в ресторанах, а чтобы это было содержательное общение", - подчеркнул Володин.

В ноябре депутаты пожаловались на недостаточное внимание к себе со стороны управления делами "нижней палаты". Парламентарии заявили, что у них не интересуются, довольны ли они условиями обслуживания и проживания, и не дают дополнительных машин.

Первым с критикой управления выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что ему отказали в дополнительной служебной машине, хотя свободный транспорт имеется.

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Володин предостерег депутатов от превращения неформального клуба в "посиделки в ресторанах"

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Теги: депутатский клуб, вячеслав володин, владимир жириновский



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