10 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре восьмерых подростков судят за 37 угонов, краж и нападение на прохожую

Восьмерых подростков судят в Нижневартовске за 37 угонов, краж, нападений и уничтожение чужого имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Банда орудовала в апреле-октябре прошлого года. Подростки угоняли отечественные машины в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе, а также воровали оставленные в салонах деньги, сотовые телефоны, колонки и магнитолы. Основной добычей становились машины, владельцы которых забывали в замках зажигания ключи.

Одну из машин обвиняемый сожгли, а на другой добрались из Сургута в Тюмень, где их и "взяли". Также двоим из них вменяют нападение в Нижневартовске на прохожую и попытку отобрать у неё сумку. Всего совершено 37 преступлений, каждый, полагают следователи, совершил от одного до 14 из них. Потерпевшими признаны 20 человек.

В момент совершения преступлений обвиняемым было от 14 до 16 лет. На время следствия четверо подростков попали под домашний арест, однако трое из них нарушили его условия, за что отправились под стражу. Дело ушло в суд.

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В Югре восьмерых подростков судят за 37 угонов, краж и нападение на прохожую

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Теги: кража, угон, нападение



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