В Прикамье мост через Чусовую отремонтировали повторно

На Чусовском мосту ремонтные работы были проведены повторно. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В конце декабря 2018 года на мосту был обнаружен дефект деформационного шва на 14 опоре. Для продолжения эксплуатации мостового перехода, над швом оперативно был изготовлен и смонтирован перекрывающий металлический лист, толщиной 50 мм.

Частично движение по мосту было закрыто. 29 декабря минтранс отчитался о завершении работ. Однако из-за жалоб прикамцев на многочасовые пробки было принято решение провести обустройство плавного проезда через перекрывающие металлические листы над деформационным швом.

Работы велись по ночам с 5 по 9 января. На сроки работ повлияли погодные условия. Отметим, что полностью мост будет отремонтирован до конца мая 2019 г. До этого времени будет осуществляться мониторинг перекрывающего листа, переходных участков, в случае возникновения дефектов – они будут оперативно устраняться.