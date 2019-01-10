Левченко и Локоть оказались самыми упоминаемыми в СМИ коммунистами в 2018 году. А уральцы плохо заметны

10 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Сибирский ФО В России

Левченко и Локоть оказались самыми упоминаемыми в СМИ коммунистами в 2018 году. А уральцы плохо заметны

В КПРФ подсчитали медийную активность лидеров региональных отделений партии.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и мэр Новосибирска Анатолий Локоть с огромным отрывом обошли остальных первых секретарей по показателям медиа-индекса.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов, имя которого громко звучало из-за избирательной кампании, занял третье место. Однако совокупная аудитория СМИ, которые писали о персеках КПРФ, у Коновалова самая большая. По этому показателю он на первом месте. Популярным политиком у федеральных журналистов стал и возглавлявший яркие протесты в Ульяновской области персек отделения, депутат Госдумы Алексей Куринный.

Самым медиа-активным лидером обкома в УрФО стала Тамара Казанцева. В общем рейтинге она оказалась на 20-м месте. Глава свердловских коммунистов Александр Ивачев занял 28-е место. На 30-м месте - первый секретарь курганского отделения партии Василий Кислицын. Елена Кукушкина из ЯНАО на 44-м, а ее коллега в ХМАО Алексей Савинцев на 48-м. Челябинский персек Игорь Егоров - на 75-м месте.

Авторы исследования констатируют, что главам исполнительной власти и депутатам Госдумы внимания прессы достается больше, чем их коллегам.

"Очевидно, что наибольшую медийную упоминаемость имеют первые секретари региональных отделений, которые являются главами исполнительной власти, затем – избранные в Госдуму. Из первых секретарей региональных отделений, имеющих лишь депутатский статус в регионе, в первую десятку по различным показателям смогли пробиться только М.Н. Прусакова (Алтайский край), В.И. Егоров (Нижегородская обл.), В.Н. Губарев (Якутия)", – пишут авторы.

Впрочем, тут же они отмечают, что это правило имеет ряд исключений.

"Хотя с другой стороны, статус федерального депутата не дает гарантии высоких позиций в медиа-рейтинге. Например, у лидера коммунистов Кубани, депутата Госдумы Н.И.Осадчего лишь 33 рейтинг-позиция среди первых секретарей", – говорится в комментарии к исследованию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Левченко и Локоть оказались самыми упоминаемыми в СМИ коммунистами в 2018 году. А уральцы плохо заметны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КПРФ, медиа-активность, рейтинг первых секретарей обкомов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 458

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети