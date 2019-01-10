Левченко и Локоть оказались самыми упоминаемыми в СМИ коммунистами в 2018 году. А уральцы плохо заметны

В КПРФ подсчитали медийную активность лидеров региональных отделений партии.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и мэр Новосибирска Анатолий Локоть с огромным отрывом обошли остальных первых секретарей по показателям медиа-индекса.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов, имя которого громко звучало из-за избирательной кампании, занял третье место. Однако совокупная аудитория СМИ, которые писали о персеках КПРФ, у Коновалова самая большая. По этому показателю он на первом месте. Популярным политиком у федеральных журналистов стал и возглавлявший яркие протесты в Ульяновской области персек отделения, депутат Госдумы Алексей Куринный.

Самым медиа-активным лидером обкома в УрФО стала Тамара Казанцева. В общем рейтинге она оказалась на 20-м месте. Глава свердловских коммунистов Александр Ивачев занял 28-е место. На 30-м месте - первый секретарь курганского отделения партии Василий Кислицын. Елена Кукушкина из ЯНАО на 44-м, а ее коллега в ХМАО Алексей Савинцев на 48-м. Челябинский персек Игорь Егоров - на 75-м месте.

Авторы исследования констатируют, что главам исполнительной власти и депутатам Госдумы внимания прессы достается больше, чем их коллегам.

"Очевидно, что наибольшую медийную упоминаемость имеют первые секретари региональных отделений, которые являются главами исполнительной власти, затем – избранные в Госдуму. Из первых секретарей региональных отделений, имеющих лишь депутатский статус в регионе, в первую десятку по различным показателям смогли пробиться только М.Н. Прусакова (Алтайский край), В.И. Егоров (Нижегородская обл.), В.Н. Губарев (Якутия)", – пишут авторы.

Впрочем, тут же они отмечают, что это правило имеет ряд исключений.

"Хотя с другой стороны, статус федерального депутата не дает гарантии высоких позиций в медиа-рейтинге. Например, у лидера коммунистов Кубани, депутата Госдумы Н.И.Осадчего лишь 33 рейтинг-позиция среди первых секретарей", – говорится в комментарии к исследованию.