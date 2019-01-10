Без лица: у 91-й церемонии вручения премии "Оскар" не будет ведущего

После нескольких недель разбирательств с комиком Кевином Хартом (39) руководство Американской киноакадемии определилось – у 91-й церемонии вручения премии "Оскар" не будет ведущего. Впрочем, СМИ не исключают, что в последний момент организаторы могут кого-то пригласить, но, учитывая, что до мероприятия остается всего полтора месяца, едва ли кто-то согласится на такой риск.

Стоит отметить, что без ведущего "Оскар" остается впервые за три десятилетия (церемония состоится 24 февраля). Источники, близкие к оргкомитету премии, отмечают, что промежутки между номинациями планируется заполнять музыкальными номерами – они в последнее время пользуются гораздо большей популярностью, чем сомнительные шутки ведущих. Тем более, что среди заявленных исполнителей числятся Леди Гага, Долли Партон и Кендрик Ламар.

Впрочем, церемонии без ведущего успех тоже не обеспечен. После того случая 30 лет назад многие звезды написали в Академию письмо, в котором выразили "смущение за всю киноиндустрию". Дело и правда странное: политкорректность не дает месту с самой большой концентрацией звезд выбрать звезду для главного мероприятия года!

Напомним, после того, как ведущим "Оскара" был назначен Кевин Харт, пользователи начали припоминать ему "гомофобные" твиты за 2011 год. В частности, за такой: "Йо, если мой сын вернется домой и начнет играть с кукольным домиком моей дочери, я собираюсь разломать домик у него над головой и сказать ему "прекрати, ты же не гей!". Сначала Харт не хотел извиняться, потом извинился, и Академия вроде бы вернула его на пост ведущего, но потом снова его то ли убрали, то ли сам не захотел связываться.