10 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

В Москве затопило тоннель из-за провала грунта в дамбе

В Москве затопило тоннель в районе канала имени Москвы, по предварительным данным, произошел провал грунта в дамбе, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Отмечается, что площадь провала, по данным служб, составляет 50 кв. м.

Движение в тоннеле в сторону Подмосковья перекрыто.

провал грунта в тоннеле в Москве, дамба, канал имени Москвы(2019)|Фото: Mash

По данным телеграм-канала Mash, дамба дала течь из-за сильного скопления воды, в результате которого просел грунт. Специалисты, на которых ссылается ресурс, отмечают, что устранение последствий аварии может составить продолжительное время.

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В Москве затопило тоннель из-за провала грунта в дамбе

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Теги: провал грунта в тоннеле в Москве, дамба, канал имени Москвы



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