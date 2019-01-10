В Москве затопило тоннель из-за провала грунта в дамбе

В Москве затопило тоннель в районе канала имени Москвы, по предварительным данным, произошел провал грунта в дамбе, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Отмечается, что площадь провала, по данным служб, составляет 50 кв. м.

Движение в тоннеле в сторону Подмосковья перекрыто.

По данным телеграм-канала Mash, дамба дала течь из-за сильного скопления воды, в результате которого просел грунт. Специалисты, на которых ссылается ресурс, отмечают, что устранение последствий аварии может составить продолжительное время.