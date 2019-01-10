Лаос получит российские самолёты Як-130
Лаос получит партию Як-130.
Как сообщает телеканал "Звезда", поставку этих учебно-боевых самолётов готовит корпорация "Иркут". Сколько именно самолётов планируется отправить в эту юго-восточноазиатскую страну, пока неизвестно.
На Як-130 можно отрабатывать все навыки, необходимые для пилотирования и боевого применения по наземным и воздушным целям.
Напомним, 9 января Лаос вернул России тридцать советских танков Т-34, которые планируется использовать для обновления музейных экспозиций и съёмок фильмов о Великой Отечественной войне.