Лаос получит российские самолёты Як-130

Лаос получит партию Як-130.

Как сообщает телеканал "Звезда", поставку этих учебно-боевых самолётов готовит корпорация "Иркут". Сколько именно самолётов планируется отправить в эту юго-восточноазиатскую страну, пока неизвестно.

На Як-130 можно отрабатывать все навыки, необходимые для пилотирования и боевого применения по наземным и воздушным целям.

Напомним, 9 января Лаос вернул России тридцать советских танков Т-34, которые планируется использовать для обновления музейных экспозиций и съёмок фильмов о Великой Отечественной войне.