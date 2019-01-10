10 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Киев обрек жителей страны на замерзание, - депутат Рады

Очередное повышение тарифов на тепло обречет жителей Украины на замерзание, поскольку они не могут платить и по старым тарифам. Об этом написал в Facebook депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
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По его словам, с января тепло станет дороже еще на 24% за счет подорожания газа с ноября.

"Все это – результат деятельности власти, которая окончательно продалась МВФ. В итоге пострадают все украинцы, но в особенности самый неимущий класс – пенсионеры. Этим повышением власть их просто убивает! Ведь при нынешних тарифах пенсионер должен будет заплатить 90%, 100%, а иногда и 120% своей пенсии только за коммуналку. И теперь пенсионеру придется выбирать: отдавать всю пенсию за отопление и умирать от голода, или не платить за отопление (которое ему в итоге отключат) – и умирать от холода", - признал Рабинович.

Он отмечает, что это никак не поможет вывести из финансовой пропасти страну, которой правят "экономические тупицы".

Накануне стало известно, что власти Купянска Харьковской области разрабатывают стратегию "децентрализации" системы отопления, а точнее, ликвидации централизованного отопления. Город имеет огромный долг за газ перед "Нафтогазом" - более 100 млн гривен.

В прошлом году навсегда было отключено централизованное отопление в Днепродзержинске (Каменском). В позапрошлом году навсегда было отключено горячее водоснабжение в Одессе.

Как сообщало Накануне.RU, с 1 мая украинцев ждет новое подорожание газа - на 15%, а к 1 января 2020 года его стоимость должна достичь рыночной цены, подорожав с 2014 года более чем в 10 раз. А в конце прошлого года МВФ выставил Украине новое условие - поднять тарифы на отопление. При этом в ноябре украинский президент Петр Порошенко заявил, что никому не позволит снизить цены на газ.

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Киев обрек жителей страны на замерзание, - депутат Рады

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Теги: Украина, отопление, тариф



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