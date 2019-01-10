Лыжник погиб под лавиной на Эльбрусе

Лыжник погиб на склоне горы Эльбрус, Следственный комитет по КБР начал доследственную проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

9 января вечером на высоте 3500 метров спасатели обнаружили тело мужчины 1981 года рождения.

По данным СК, лыжник катался вне обозначенных трасс и погиб под лавиной. В МЧС уточнили, что мужчина приехал из Москвы.

В феврале 2018 года группа лыжников из России попала под лавину в индийском штате Джамму и Кашмир на севере Индии. Один из них погиб, четверо выжили.

Ранее сноубордист, самостоятельно катавшийся за пределами оборудованных горнолыжных трасс, погиб в горах Красной Поляны в Сочи.