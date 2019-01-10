Бывший гендиректор авиакомпании "КрасАвиа" предстанет перед судом за взятки

Бывший гендиректор региональной авиакомпании "КрасАвиа" предстанет перед судом по факту получения взяток, сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи установили, что, занимая этот пост, обвиняемый на протяжении 2016-2017 годов получал взятки от руководителей различных юридических лиц при реализации госзакупок за заключение контрактов именно с ними.

"В указанный период обвиняемый получил взятки в виде денег на общую сумму, превышающую 4 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.