10 Января 2019
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Общество Сибирский ФО

Бывший гендиректор авиакомпании "КрасАвиа" предстанет перед судом за взятки

Бывший гендиректор региональной авиакомпании "КрасАвиа" предстанет перед судом по факту получения взяток, сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте  СК России.

Следователи установили, что, занимая этот пост, обвиняемый на протяжении 2016-2017 годов получал взятки от руководителей различных юридических лиц при реализации госзакупок за заключение контрактов именно с ними. 

"В указанный период обвиняемый получил взятки в виде денег на общую сумму, превышающую 4 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Бывший гендиректор авиакомпании "КрасАвиа" предстанет перед судом за взятки

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Теги: красавиа, гендиректор, закупки, взятка, СКР



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