10 Января 2019
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Экс-замгубернатора Зауралья в суде признал вину и частично возместил причиненный ущерб

Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин, обвиняемый в превышении должностных полномочий, полностью признал свою вину. Уголовное дело будет рассмотрено в порядке особого судопроизводства, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в Курганском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Чебыкина - экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

Адвокат Чебыкина заявила суду, что ее подзащитный возместил 100 тыс. руб. ущерба. Она предоставила подтверждающие документы. Добавим, что общая сумма ущерба составляет 16 млн 103 тыс. руб.

Также адвокат отметила, что Чебыкина готовы взять на работу в одну из фирм города.

бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин(2019)|Фото: Накануне.RU

Представитель потерпевшей стороны - замгендиректора Инвестиционного агентства Курганской области - подтвердил, что деньги действительно поступили на счет.

По мнению прокурора, который выступил в суде, Чебыкина стоит признать виновным в превышении должностных полномочий.

бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин, суд,(2019)|Фото: Накануне.RU

В ходе заседания было принято решение, что уголовное дело будет рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Прокурор не стал возражать.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 26 июля прошлого года суд поместил Чебыкина под домашний арест. До этого, утром 24 июля в правительстве Зауралья появились сотрудники регионального управления ФСБ России, они провели обыски, после чего задержали Сергея Чебыкина. В тот же день чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Следствие считает, что Сергей Чебыкин, находясь в должности замгубернатора Зауралья, подписал распоряжение, согласно которому директор Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области был обязан заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и банком на 16 млн рублей по кредиту в 28 млн рублей.

Чебыкин знал, что заявку "Уральского топливного союза" ранее отклоняли дважды по причине того, что фирма по закону не могла получить господдержку, но решил помочь ООО. Как и следовало ожидать, свои обязательства по кредиту организация не выполнила, а на Гарантийный фонд малого предпринимательства суд возложил обязанности вернуть 16 млн рублей. Тут то и вскрылось, что "гарантом" в данном деле ранее выступил Сергей Чебыкин.

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Экс-замгубернатора Зауралья в суде признал вину и частично возместил причиненный ущерб

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Теги: Сергей Чебыкин, Курган, замгубернатора, суд, уголовное дело



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