В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев не полетел с командой на сборы в Испанию

Сегодня московский ЦСКА вылетел на зимние учебно-тренировочные сборы. Они пройдут в Испании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного клуба, из Москвы в Аликанте отправились следующие футболисты: Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Федор Чалов и другие. Также на сборы полетел выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА - голкипер Николай Радченко.

А вот капитан команды Игорь Акинфеев по решению тренерского штаба получил несколько дополнительных дней отдыха. Как отметили в клубе, он присоединится к своим партнерам позже.

Напомним, в октябре прошлого года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России, за которую он выступал 15 лет.