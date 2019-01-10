ФСБ пресекла крупный канал поставок наркотиков из Центральной Азии в Россию

ФСБ ликвидировала крупный канал поставок героина из стран Центральной Азии в Россию, сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей ведомства.

Сотрудники службы установили членов организованной группы – граждан нескольких государств и определили их участие в незаконных операциях с запрещенным к обороту наркотическим средством.

Операция по пресечению деятельности преступной группы была многоэтажной, ее участники были задержаны на заключительной стадии операции. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что наркодельцы осуществляли передачу наркотика ночью в лесах в Москве. Из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина.