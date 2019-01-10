В трех аэропортах Германии началась забастовка персонала - ожидаются отмены рейсов

В трех аэропортах Германии - в Дюссельдорфе, Штутгарте и Кёльн/Бонн – 10 января проходит забастовка сотрудников службы безопасности.

Протестующие требуют установить единую оплату труда по всей стране для контролеров, проверяющих багаж, пассажиров и товары, в размере €20 в час.

Последствия забастовки затронут около 110 тысяч пассажиров, передает Regnum.

Отмечается, что в этих аэропортах по четвергам обычно совершается около 1040 рейсов.

Месяц назад по всей Германии было нарушено движение междугородних поездов из-за забастовки профсоюза железнодорожников и работников транспорта.

Протесты железнодорожников, которые ожидают повышения заработных плат 7,5%, являлись предупредительными.

Профсоюз работников и железнодорожная компания Deutsche Bahn ведут переговоры уже два месяца. Если руководство компании не пойдет на уступки, то железнодорожники грозят "остановить" Германию на существенно больший срок.