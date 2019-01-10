На сгоревшем Оренбургском заводе промышленного цинкования начали работу следователи

После пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, вечером 9 января на предприятии произошло возгорание сушильной печи цеха горячего цинкования. В результате на площади 7 тыс. кв.м огнем было повреждено здание цеха.

Как уточнили в ведомстве, погибших и пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются. Дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ с причинением крупного ущерба).

Также следователи намерены выяснить причины и условия, которые способствовали произошедшему ЧП.