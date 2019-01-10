10 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО

На сгоревшем Оренбургском заводе промышленного цинкования начали работу следователи

После пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, вечером 9 января на предприятии произошло возгорание сушильной печи цеха горячего цинкования. В результате на площади 7 тыс. кв.м огнем было повреждено здание цеха.

пожар на Оренбургском заводе промышленного цинкования(2019)|Фото: oren.sledcom.ru

Как уточнили в ведомстве, погибших и пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются. Дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ с причинением крупного ущерба).

Также следователи намерены выяснить причины и условия, которые способствовали произошедшему ЧП.

пожар на Оренбургском заводе промышленного цинкования(2019)|Фото: oren.sledcom.ru

пожар на Оренбургском заводе промышленного цинкования(2019)|Фото: oren.sledcom.ru

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На сгоревшем Оренбургском заводе промышленного цинкования начали работу следователи

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Теги: завод, Оренбург, пожар, СКР



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