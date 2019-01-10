10 Января 2019
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Происшествия Дальневосточный ФО В России

Подрядчика космодрома "Восточный" задержали при попытке улететь во Вьетнам

Суд на два месяца арестовал генерального директора компании "Лео Телеком" Антона Новикова, обвиняемого в крупном мошенничестве, совершенном при строительстве космодрома Восточный.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Благовещенского городского суда Амурской области, Новикову вменяется в вину то, что на должности руководителя предприятия он присвоил около 26 млн рублей, принадлежащих Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Новиков был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" при попытке вылететь во Вьетнам.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что свыше 140 уголовных дел возбуждено с 2014 года по фактам нарушений при строительстве космодрома "Восточный". Ущерб составил более 10 млрд рублей.

Напомним, строительство "Восточного" сопровождалось скандалами и возбуждением множества уголовных дел. Первый раз космодром прогремел в СМИ в связи с задержкой зарплат в 2013 г.Тогда же Дмитрий Рогозин проинспектировал стройку.

В 2014 г. было выявлено отставание по срокам на два месяца. Затем Счетная палата выявила хищения в особо крупных размерах. В начале 2015 г. ведомство выявило растрат на 13 млрд руб.

В конце прошлого года в Москве и Ставропольском крае были возбуждены уголовные дела в отношении одного из субподрядчиков строительства космодрома "Восточный". Его подозревают в растрате и использовании поддельных документов.

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Подрядчика космодрома "Восточный" задержали при попытке улететь во Вьетнам

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Теги: восточный, подрядчик, мошенничество, лео телеком



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